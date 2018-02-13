Губернатор Сахалина подарил щенка мальчику, выигравшему конкурс в Instagram

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко начал вручать щенков от своих абруццких овчарок победителям конкурса, который он устроил на своей странице в Instagram.

Месяц назад глава региона поделился радостью — у его пары собак породы маремма родились щенки. Он предложил подписчикам, которые придумают самый лучший рецепт семейного счастья, стать хозяевами одного из новорожденных псов. Губернатору прислали около 500 историй.

Первым обладателем губернаторской собаки стал Володя Абраменко из Южно-Сахалинска.

"Полторы недели назад подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. У щенков, обещанных авторам лучших историй, закончился карантин и три юные абруццкие овчарки уже спешат к своим хозяевам. Первый, кому вручил щенка, стал Володя Абраменко из Южно-Сахалинска. Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье — это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена", — написал Кожемяко в соцсети.