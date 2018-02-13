РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Губернатор Сахалина подарил щенка мальчику, выигравшему конкурс в Instagram

07:5213.02.2018
034901
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Архивное фотоГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко начал вручать щенков от своих абруццких овчарок победителям конкурса, который он устроил на своей странице в Instagram.

Зевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso
Ученые выяснили, когда люди начали заботиться о собаках

Месяц назад глава региона поделился радостью — у его пары собак породы маремма родились щенки. Он предложил подписчикам, которые придумают самый лучший рецепт семейного счастья, стать хозяевами одного из новорожденных псов. Губернатору прислали около 500 историй.

Первым обладателем губернаторской собаки стал Володя Абраменко из Южно-Сахалинска.

"Полторы недели назад подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. У щенков, обещанных авторам лучших историй, закончился карантин и три юные абруццкие овчарки уже спешат к своим хозяевам. Первый, кому вручил щенка, стал Володя Абраменко из Южно-Сахалинска. Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье — это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена", — написал Кожемяко в соцсети.

Дорогие друзья! Полторы недели назад подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. У щенков, обещанных авторам лучших историй, закончился карантин и три юные абруццкие овчарки уже спешат к своим хозяевам. Первый, кому вручил щенка, стали Володя Абраменко из Южно-Сахалинска. Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье – это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена. Еще раз поздравляю победителей и благодарю всех, кто поделился своими историями. Будьте счастливы!

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)

 

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена