Суд отменил пересмотр дела о сносе 15-этажного бизнес-парка IKEA в Химках

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по вновь открывшимся обстоятельствам решила пересмотреть дело по иску АО "Химки-Молжаниново" (правопреемник ОАО "Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Химки") о сносе принадлежащего IKEA бизнес-парка "Химки".

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления, апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО "ИКЕА Ханим ЛТД" на решение арбитражного суда Московской области.

Подмосковный арбитраж в июле 2017 года отменил по вновь открывшимся обстоятельствам свое решение от 18 августа 2014 года, которое в 2016 году поддержал Верховный суд России, об отказе КСП "Химки" в иске к структуре IKEA. В этом иске КСП "Химки" требовало от ООО "ИКЕА Ханим ЛТД" освободить занимаемый ответчиком земельный участок площадью около 20 гектаров, в том числе снести два 15-этажных корпуса бизнес-парка.

По мнению КСП "Химки", бизнес-парк был возведен на земле бывшего совхоза "Путь к коммунизму", которую истец получил в коллективно-долевую собственность в 1991 году. Как считает истец, участок площадью около 20 гектаров был незаконно изъят у него администрацией Химкинского района в 1993 году и передан в аренду IKEA. В 2007 году IKEA начала строительство на этом участке бизнес-парка "Химки", а позже выкупила его за 105,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Московской области в августе 2014 года отклонил иск КСП "Химки" об истребовании земли из чужого незаконного владения и сносе 17 зданий и сооружений, возведенных, по мнению истца, самовольно. Суд первой инстанции, отклоняя иск, указал, что имеющиеся у истца правоустанавливающие документы на землю не позволяют сделать вывод, принадлежал ли спорный участок к землям КСП, поскольку в них отсутствуют документальные подтверждения границ. Кроме того, суд отметил, что совет КСП "Химки", коллективный исполнительный орган истца, в 1993 году дал согласие на изъятие и передачу району 20 гектаров земель, и это решение не было оспорено. Наконец, суд указал на пропуск срока исковой давности, в том числе предельного, составляющего в гражданских правоотношениях 10 лет.

В июне 2017 года АО "Химки-Молжаниново" подало в арбитраж Подмосковья заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. К ним истец отнес факты, установленные в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Химкинского района Юрия Кораблина и чиновника администрации района Игоря Гончаренко. В связи со смертью обоих фигурантов следственные органы вынесли постановление о прекращении уголовного дела, в котором говорится, что в ходе расследования был установлен факт фальсификации ряда документов, послуживших основанием для передачи спорного земельного участка ООО "ИКЕА Ханим ЛТД".

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2013 года принадлежит 303 магазина в 26 странах. Сегодня в крупнейших российских городах работают 14 таких комплексов.