Управа Замоскворечья обратилась в прокуратуру после падения льда на машину

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Управа Замоскворецкого района Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой принять меры к собственнику бизнес-центра, с крыши которого в понедельник днем на внедорожник упала глыба льда, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила о падении глыбы льда с крыши здания на припаркованный в пешеходной зоне внедорожник. Инцидент произошел на Пятницкой улице, в результате падения у автомобиля разбилось лобовое стекло и помялась крыша.

"Управой района Замоскворечье своевременно было выдано предписание об очистке кровли, также уведомление об устранении нарушений было выдано административно-технической инспекцией, однако очистка кровли не была произведена своевременно. На данный момент управа района направила обращение в прокуратуру о принятии мер к собственнику бизнес-центра для предотвращения подобных инцидентов", — говорится в сообщении.