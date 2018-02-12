Мэр африканского города рассказал о своих впечатлениях от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Мэр города Абомей-Калави из африканской республики Бенин Жорж Бада заявил, что во время визита в Крым увидел согласие и единение народа.

Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом в понедельник. В рамках первого дня состоялась встреча с мэром Симферополя Игорем Лукашевым.

"Спасибо за теплый прием. Я хочу сказать, что расстояние между нашими странами действительно сократилось. Основа нашей жизни — это мир. В вашем городе и регионе мы увидели согласие и единение народов. По возвращении мы постараемся максимально объективно донести информацию и ситуацию в Крыму до наших сограждан", — сказал Бада, слова которого приводит администрация города.

В свою очередь Лукашев поблагодарил иностранных гостей за визит и вручил памятные сувениры.

"Несмотря на санкции, противостояние и запреты Крым продолжают посещать иностранные делегации. Именно они впоследствии доносят до своих сограждан информацию о реальной ситуации на полуострове. С представителями Бенина мы обсудили ряд немаловажных вопросов, в том числе, касающихся развития взаимоотношений в культурных и экономических сферах, наметили пути сотрудничества", — сказал Лукашев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В связи с этой ситуацией отношения РФ и западных стран ухудшились. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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