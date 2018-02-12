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Общество

"Лидеры России": конкурс как инвестиции в человеческий потенциал страны

21:1112.02.2018
(обновлено: 21:25 12.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. 12 февраля Владимир Путин провел встречу с финалистами конкурса "Лидеры России", в ходе которой обсуждались вопросы создания в стране своей платформы электронной торговли, необходимость повышения эффективности отечественных научных исследований и ряд других тем. Также в разговоре с финалистами Путин отметил, что они могут получить интересные предложения по работе.

"Пока о возможностях говорить рано, на конкурсе никто не говорил, что победители обязательно получат какие-то должности. Для меня конкурс "Лидеры России" — это скорее возможность знакомства, общения и работа над собой", — отметил в комментарии РИА Новости, победитель конкурса "Лидеры России" Максим Дузь. 

Максим Дузь также сообщил, что лично для него главный итог "Лидеров России" — это то, что конкурс показал как много в России инициативных, энергичных и неравнодушных людей. 

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин отметил необходимость повышения эффективности российской науки

"Самый важный итог — это то, что у нас очень много инициативных, энергичных, неравнодушных, заинтересованных людей, которые хотят вкладывать свои силы, время, знания, душу в то, чтобы развивать нашу страну", — подчеркнул Максим Дузь.

Учиться у лучших
По итогам конкурса у победителей будет возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

"По условиям конкурса каждый из нас выбирал не менее 10 потенциальных наставников. Сейчас время, когда наставники выбирают из финалистов, кого бы они хотели взять себе. У меня таких людей не один и не два, кого бы я хотел взять в наставники. Я был бы рад попасть к любому. Если говорить из первой пятерки наставников, то это Сергей Владиленович Кириенко, Герман Оскарович Греф", — поделился Максим Дузь.

В свою очередь финалист конкурса Максим Бабич в комментарии РИА Новости отметил, что конкурс дает большие возможности для развития и получения обратной связи.

"Этот конкурс дает большие возможности для развития, для получения обратной связи. Второе — интересные участники, сильные управленцы. У них всегда можно поучиться. Третье — возможность пообщаться с наставником", — сказал Максим Бабич.

Конкурс станет регулярным

Член экспертного совета конкурса "Лидеры России", руководитель Федерации оценки персонала Татьяна Хватинина пояснила, что победителей конкурса выбирали по восьми различным критериям, в итоге было выбрано 300 финалистов и 103 победителя. 

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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России нужны собственные платформы электронной торговли, считает Путин

"Это люди, у которых искомые компетенции на сегодняшний день развиты на достаточно высоком уровне. Но что также важно: у этих людей есть потенциал к дальнейшему развитию, то есть их потолок значительно выше, чем тот уровень, на котором находятся их компетенции сейчас. И, соответственно, они готовы к развитию, готовы браться за более сложные задачи и, скорее всего, с ними справятся", — рассказала Татьяна Хватинина.

В ходе встречи Владимира Путина с участниками конкурса "Лидеры России" стало известно, что он будет проводиться на регулярной основе. Татьяна Хватинина пояснила, что последующие конкурсы, скорее всего, пройдут в похожем формате.

"Дело в том, что такого рода люди нужны, и в большом количестве. И, конечно, мы сейчас отобрали 300 финалистов, но этого совершенно недостаточно для российской экономики. И такие конкурсы как инвестиции в человеческий, управленческий потенциал страны могут в неизменном виде существовать еще на протяжении нескольких лет. Потом, возможно, нужно будет фокусироваться на чем-то другом, но это станет понятно в дальнейшем", — заявила Татьяна Хватинина.

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