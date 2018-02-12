В Ростовской области бывшим работникам ГК "Кингкоул" отгрузили 50 тонн угля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Угольные компании Ростовской области безвозмездно предоставили 50 тонн угля бывшим работникам группы компаний "Кингкоул", относящихся к социально незащищенной группе населения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В январе этого года администрация Гуково и Гуковская территориальная организация Росуглепрофа в минпромэнерго области передали списки горняков и пенсионеров предприятий "Кингкоула", особо нуждающихся в угле, уточнили в пресс-службе.

"Сегодня со склада ОАО "Донуголь" отгружено 50 тонн угля бывшим работникам группы компаний", — говорится в сообщении.

Транспорт для перевозки и место складирования предоставила администрация Гуково. Распределением угля занимается инициативная группа бывших работников предприятия. По данным правительства области, до конца февраля после пуска нового очистного забоя на шахте "Шерловская-Наклонная" горнякам будет выдано еще 50 тонн угля.

Всего в 2015-2017 годах по инициативе минпромэнерго области угольные компании региона безвозмездно отгрузили социально незащищенным работникам и пенсионерам предприятий ГК "Кингкоул" 810 тонн угля, добавили в пресс-службе.

В конце прошлого года Ростовскую область посетила делегация Совета по правам человека во главе с председателем организации. Одной из целей визита было общение с горняками. По итогам визита глава СПЧ предложил на федеральном уровне закрепить обязательное страхование предприятий от банкротства, что должно обезопасить работников.

Другие новости региона читайте здесь>>