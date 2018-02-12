МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Штрафы и перемещение неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянки во время уборки улиц Москвы после сильных снегопадов являются необходимой мерой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) в понедельник на просьбу прокомментировать обращение ГД и ЛДПР мэру Сергею Собянину.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к градоначальнику с просьбой освободить столичных водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения работ по расчистке улиц от снега. Депутаты обращают внимание, что в условиях, когда городские службы не успевают расчищать улицы от снега, исправно работают эвакуаторы, которые, по представлению инспекторов МАДИ, задерживают и перемещают транспортные средства на штрафные стоянки. При этом водители фактически становятся заложниками сложившейся ситуации. Кроме того, депутаты считают целесообразным на этот же срок освободить от штрафов владельцев транспортных средств, объективно не способных покинуть парковочные места из-за снежных завалов.

"Неправильно припаркованные машины мешают уборке снега и создают опасные ситуации на дорогах. Штрафы и перемещение – мера необходимая, особенно во время обильных снегопадов", — сообщили РИА Новости в учреждении, комментируя направленное предложение.

В АМПП отметили, что правила дорожного движения необходимо соблюдать при любых погодных условиях, в особенности при снегопаде, поскольку они обеспечивают безопасность автомобилистов и пешеходов, а их нарушения провоцируют ДТП и осложняют дорожное движение.

"Мы еще раз просим всех автомобилистов проявить понимание и временно пересесть на общественный транспорт или тщательнее выбирать места парковки без нарушений", — добавили в АМПП.