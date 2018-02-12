МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На всей территории России необходимо создать инфраструктуру социально-психологической и медико-психологической поддержки, которая позволит улучшить ситуацию с безопасностью детей и подростков, считает глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единой России".

"Очень важно создать инфраструктуру социально-психологической, медико-психологической поддержки во всей стране. Если все эти меры вместе будут осуществлены, то, я думаю, мы сможем в меньшей степени беспокоиться за безопасность наших детей", — сказал глава комитета.

Также Никонов обратил внимание на важность перевода обучения в школах на одну смену. "Есть поручение президента России о том, что к 2025 году у нас не должно быть второй смены, а здесь есть еще и трехсменное обучение, связанное во многом с всплеском рождаемости, и это является следствием наших успехов. Уверен, что федеральное правительство здесь подставит плечо региону, и проблема третьей смены точно будет решена", — подчеркнул Никонов.

Дискуссия о необходимости психологических служб вновь возникла после недавних трагических событий в учебных заведениях в Пермском крае и Бурятии. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. 19 января произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По информации СК РФ, ученик 9 класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.