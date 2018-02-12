В Петербурге предложили назвать сквер в честь летчика Филипова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Глава муниципального образования "Купчино" в Санкт-Петербурге Михаил Черепанов предлагает назвать сквер в честь погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова.

Как сообщает пресс-служба МО "Купчино", соответствующее письмо уже направлено губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Глава муниципалитета предлагает назвать в честь Филипова безымянный сквер во Фрунзенском районе города, ограниченный улицами Будапештская, Турку и Белградская. В дальнейшем сквер предлагается благоустроить и создать аллею.

"В связи с трагическими событиями, связанными с военными операциями в Сирийской Арабской Республике, предлагаю назвать данный сквер в честь памяти героя России, майора воздушно-космических сил России Романа Филипова, который героически погиб, выполняя боевую задачу 3 февраля 2018 года", — говорится в письме главы муниципалитета губернатору.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Майору Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

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