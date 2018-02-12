Руденя: Верхневолжье получит 152,2 млн рублей на выплаты семьям с первенцем

ТВЕРЬ, 12 фев — РИА Новости. Тверская область получит в 2018 году из федерального бюджета 152,2 миллиона рублей на предоставление ежемесячной выплаты малоимущим семьям, у которых родился первый ребенок, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
"Выплата на первого ребенка для малообеспеченных семей будет выплачиваться ежемесячно до достижения им полутора лет. Всего из федерального бюджета на эти цели в 2018 году будет направлено 152,2 миллиона рублей. В феврале на перечисление средств семьям, где появился первенец, 14 муниципалитетам региона уже направлено более 527,1 тысячи рублей", — сказал Руденя.
По его словам, за январь 2018 года выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка получили 22 семьи из 14 муниципальных образований Тверской области. Заявления на оказание этого вида поддержки продолжают поступать. В настоящее время их подали уже порядка 60 семей.
"Для Тверской области улучшение демографических показателей является приоритетом. Поэтому реализация таких мер должна быть на первом плане в деятельности правительства Тверской области", — добавил Руденя.