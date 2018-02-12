Руденя: Верхневолжье получит 152,2 млн рублей на выплаты семьям с первенцем

ТВЕРЬ, 12 фев — РИА Новости. Тверская область получит в 2018 году из федерального бюджета 152,2 миллиона рублей на предоставление ежемесячной выплаты малоимущим семьям, у которых родился первый ребенок, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

С этого года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца, она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет. В середине января министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявлял, что деньги на эти цели перечислены в регионы. По его оценке, в 2018 году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч российских семей, в которых родится первый ребенок.

"Выплата на первого ребенка для малообеспеченных семей будет выплачиваться ежемесячно до достижения им полутора лет. Всего из федерального бюджета на эти цели в 2018 году будет направлено 152,2 миллиона рублей. В феврале на перечисление средств семьям, где появился первенец, 14 муниципалитетам региона уже направлено более 527,1 тысячи рублей", — сказал Руденя.

По его словам, за январь 2018 года выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка получили 22 семьи из 14 муниципальных образований Тверской области. Заявления на оказание этого вида поддержки продолжают поступать. В настоящее время их подали уже порядка 60 семей.

"Для Тверской области улучшение демографических показателей является приоритетом. Поэтому реализация таких мер должна быть на первом плане в деятельности правительства Тверской области", — добавил Руденя.

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