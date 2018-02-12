Путин встретился с финалистами конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Многих финалистов конкурса "Лидеры России" заметили в различных структурах, они могут получить интересные предложения по работе, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У вас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможностей для дальнейшего роста. Но, тем не менее, я думаю, талант не пройдет не замеченным, этот конкурс для тех, кто ищет себя в своих структурах, во властных структурах, в бизнес-структурах, интересных перспективных людей… Я думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие", — добавил он.
"Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства, открывая встречу.
Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи в среду и завершился в воскресенье. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.