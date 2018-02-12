Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт психологии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации Московский институт психологии, а также прекратил действие образовательной лицензии Московского института физической культуры и спорта, сообщила пресс-службы ведомства.

Как сообщила пресс-служба, по результатам проведенных проверок в период с 2 по 9 февраля 2018 года Московский институт психологии лишен госаккредитации в связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии у Московского института физической культуры и спорта.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.