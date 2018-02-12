Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт психологии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации Московский институт психологии, а также прекратил действие образовательной лицензии Московского института физической культуры и спорта, сообщила пресс-службы ведомства.
Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии у Московского института физической культуры и спорта.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.