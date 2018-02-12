Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

НАЛЬЧИК, 12 фев — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога, которая вечером в воскресенье из-за непогоды была закрыта для проезда большегрузов, в понедельник открылась для всех видов транспорта, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 16.00 мск понедельника возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погоды, что может снова привести к закрытию автодороги. МЧС настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки.

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