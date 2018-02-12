Собянин поддержал инициативу о внедрении грузовиков в московском каршеринге

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник поддержал инициативу одной из столичных каршеринговых компаний об использовании грузопассажирских машин ("каблуков"), которые могут подвозить людей до оптовых торговых центров или, к примеру, помогать с поездками за город.
"Я не против, но главное, чтобы мы маленькими грузовичками не заставили весь город и не стали мешать нашим коллегам, которые занимаются классическим каршерингом, такси. Надо этот баланс соблюсти, в порядке эксперимента сделаем", — сказал Собянин в ходе встречи с представителями таксомоторных компаний и операторов каршеринга.
Как отметил в свою очередь заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, такого опыта на данный момент нет ни в одном городе мира, а Москва может первой внедрить подобную практику в каршеринге.