В центре Москвы летом появится около сотни парковочных мест для такси

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Около ста дополнительных парковочных мест для зарегистрированных такси организуют в центре Москвы, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточнил в ходе встречи заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время в городе только для зарегистрированных таксомоторных компаний организовано 1,5 тысячи парковочных мест, порядка 40 стоянок.
"Около ста дополнительных парковочных мест именно в центральной части города мы по просьбе таксомоторных компаний сделаем до середины лета этого года", — сказал Ликсутов.