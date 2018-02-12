В центре Москвы летом появится около сотни парковочных мест для такси

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Около ста дополнительных парковочных мест для зарегистрированных такси организуют в центре Москвы, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы проанализируем дополнительную возможность создания парковочных мест, и я думаю, уже в этом году около сотни дополнительных машиномест организуем. Особенно в тех местах, где есть дефицит. Количество такси все больше становится, надо и с парковками работать", — сказал Собянин на встрече с представителями таксомоторных компаний и компаний каршеринга, а также агрегаторов такси.

Как уточнил в ходе встречи заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время в городе только для зарегистрированных таксомоторных компаний организовано 1,5 тысячи парковочных мест, порядка 40 стоянок.

"Около ста дополнительных парковочных мест именно в центральной части города мы по просьбе таксомоторных компаний сделаем до середины лета этого года", — сказал Ликсутов.