Кудрин прочитал лекцию финалистам олимпиады студентов "Я – профессионал"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель совета "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин прочитал интерактивную лекцию "Развитие, доверие и финансы" финалистам олимпиады студентов "Я — профессионал" по направлению "Финансы и кредит" на занятиях зимней школы "Финансы, меняющие мир" НИУ ВШЭ и Банка ВТБ.

Алексей Кудрин высоко оценил возможности, которые дает олимпиада студентам всей страны, назвав в числе ключевых преимуществ проекта непосредственное общение участников олимпиады с ведущими экспертами страны в разных профессиональных областях.

"Любая олимпиада заставляет готовиться и "встряхивает". Но, когда, кроме соревнований, проходят еще тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами страны, это, мне кажется, ценно вдвойне", — сказал Кудрин.

Зимняя школа "Финансы, меняющие мир", организованная НИУ ВШЭ и Банком ВТБ, проходила с 7 по 13 февраля. В ней приняли участие 90 студентов из 33 регионов России. Зимняя финансовая школа — один из 11 аналогичных образовательных форумов, которые проводятся для финалистов олимпиады "Я — профессионал" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске.

Спикерами зимних школ олимпиады "Я — профессионал" стали президент Сбербанка Герман Греф, президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, нобелевский лауреат по химии 2004 года Аврам Гершко, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант и другие.

Олимпиада "Я — профессионал" проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

После зимних школ и заключительного этапа олимпиады, в период с 19 февраля по 2 марта, будут названы имена ее победителей. Более 50 золотых медалистов получат денежные премии. Для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению.

Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупнейшие российские компании. Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. А также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу "Молодые профессионалы", доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.