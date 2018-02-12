В Госдуму внесли проект о блокировке приложений, нарушающих авторские права

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Законопроект, которым предлагается блокировать мобильные приложения, нарушающие авторские права, внесен в Государственную Думу, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы проекта предлагают внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", уточняющие список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания.

Так, законопроектом вносятся поправки, в соответствии с которыми положения статей федерального закона "дополняются термином "программное приложение", под которым предложено понимать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав распространяются в сети "Интернет", а также термином "владелец программного приложения".

"Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределенность и позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети "Интернет" объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя", — говорится в пояснительной записке к документу.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя инициативу, подчеркнул ее востребованность и общественную пользу.

"Это уточнение закона давно ожидается отраслью. У нас сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав в мире. Ограничение распространения пиратского контента подрывает экономику пиратских площадок и обеспечивает расширение доступа к законному контенту в интернете. В то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов", — приводит слова Левина пресс-служба комитета.

По словам депутата, сейчас такой пробел закрывается и возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий. Как подчеркнул Левин, последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, Госдума прежде всего способствует созданию материальной базы для работы отечественных авторов, у которых появляется материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы.