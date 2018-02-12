В аэропорту Саратова пройдет акция памяти жертв крушения Ан-148

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Акция памяти жертв авиакатастрофы самолета Ан-148 пройдет в понедельник в здании саратовского аэропорта, сообщила авиакомпания "Саратовские авиалинии".

Самолет Ан-148 этой авиакомпании, летевший по маршруту Москва – Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Участниками мероприятия станут коллеги, друзья, члены семей погибших членов экипажа, представители общественных организаций. Собравшиеся почтут память жертв страшной катастрофы минутой молчания и возложат цветы", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что к акции памяти смогут присоединиться все, кто хочет почтить память погибших при крушении лайнера.