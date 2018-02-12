Роскомнадзор сократит плановые проверки в сфере связи

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Роскомнадзор сокращает количество плановых проверок в сфере связи в рамках реализации риск-ориентированного подхода к контролю и надзору, в 2018 году их количество сократится до 301, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор в рамках перехода на риск-ориентированную модель контроля и надзора сокращает количество проверок. В сфере связи в 2017 году по сравнению с 2016-м количество плановых проверок уменьшилось на 7,3% (соответственно, 368 и 397 плановых проверок), в 2018 году сократится еще на 18,3% — до 301", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся дистанционно в виде систематического наблюдения.

Пресс-служба ведомства уточняет, что риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности, переход к которой осуществляется с 2016 года по решению президента и правительства РФ, направлена на дальнейшее сокращение административного давления на бизнес. Планирование проверок осуществляется в зависимости от того, к какой категории риска или классу опасности относится деятельность проверяемых лиц.

Как отмечают в ведомстве, в рамках реализации риск-ориентированного подхода повышается значимость профилактических мероприятий, которые позволяют предупредить нарушение обязательных требований со стороны операторов связи.

"В общей сложности в прошедшем году в сфере связи во всех федеральных округах было проведено 1350 семинаров, совещаний, встреч с операторским сообществом, в сфере массовых коммуникаций – 1319 аналогичных мероприятий с представителями СМИ, теле- и радиовещателями", — сообщает Роскомнадзор.