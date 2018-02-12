Роскомнадзор сократит плановые проверки в сфере связи

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Роскомнадзор сокращает количество плановых проверок в сфере связи в рамках реализации риск-ориентированного подхода к контролю и надзору, в 2018 году их количество сократится до 301, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся дистанционно в виде систематического наблюдения.
Как отмечают в ведомстве, в рамках реализации риск-ориентированного подхода повышается значимость профилактических мероприятий, которые позволяют предупредить нарушение обязательных требований со стороны операторов связи.
"В общей сложности в прошедшем году в сфере связи во всех федеральных округах было проведено 1350 семинаров, совещаний, встреч с операторским сообществом, в сфере массовых коммуникаций – 1319 аналогичных мероприятий с представителями СМИ, теле- и радиовещателями", — сообщает Роскомнадзор.