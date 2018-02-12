СК не нашел вины строителей и властей в обрушении дома ветерана в Курске

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины застройщика торгового центра и властей Курска в обрушении стены дома 95-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, кирпичи которого повредили два припаркованных автомобиля, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Рассамакин.

Информация о 95-летней жительнице Курска Любови Козинец появилась в ноябре прошлого года на федеральных телеканалах. Сообщалось, что владельцы автомобилей, поврежденных от обрушения стены частного дома женщины, взыскали с нее в судебном порядке более 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда.

По данным СК, в сюжетах говорилось, что деревянный дом пенсионерки ветхий, несущие стены в трещинах, протекает крыша, однако администрация города необходимой помощи ей не оказывает. Также было высказано предположение, что именно из-за строительства рядом с домом торгового центра произошло обрушение стены жилища женщины. СК, в рамках доследственной проверки по факту случившегося, проверил законность действий застройщика, а также должностных лиц администрации Курска.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Провели экспертизу, и эксперты нам не дали причинной связи между обрушением стены дома и строительством торгового центра. Плюс ко всему — и даже не признали ветхим дом, считая, что он не ветхий — нет износа более 60%. Требует ремонта капитального, не более того", — сказал Рассамакин.

По его словам, в рамках экспертизы, назначенной в суде, выяснилось, что при обкладывании деревянного дома кирпичом было использовано большое количество воды, это и могло привести к разрушению кирпичной кладки.

"Банальное стечение обстоятельств", — добавил собеседник агентства.

Ленинский районный суд Курска, согласно опубликованным на его сайте документам, 21 ноября 2017 года частично удовлетворил иск по гражданскому делу, где ответчиком указана Л.Г. Козинец. Как сообщал сайт движения "Бессмертный полк России", с пожилой женщины было решено взыскать "572 244 рубля 83 копейки" за заваленные "грудой кирпича две припаркованные в неположенном месте машины", владельцы которых подали иск.