МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для оказания содействия родственникам погибших при крушении Ан-148 под Москвой, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Отмечается, что в состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Межгосударственного авиационного комитета, губернаторы Московской и Оренбургской областей, председателем комиссии назначен министр транспорта РФ Максим Соколов.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.