МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для оказания содействия родственникам погибших при крушении Ан-148 под Москвой, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"В целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта Ан-148 акционерного общества "Саратовские авиалинии", произошедшей 11 февраля 2018 года в Московской области, а также содействия в ликвидации последствий этой катастрофы подписанным распоряжением образована правительственная комиссия и утверждён её состав", — говорится в справке к распоряжению.

Отмечается, что в состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Межгосударственного авиационного комитета, губернаторы Московской и Оренбургской областей, председателем комиссии назначен министр транспорта РФ Максим Соколов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.