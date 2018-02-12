В Орске врачи 11 раз за ночь выезжали к семьям погибших при крушении Ан-148

УФА, 12 фев — РИА Новости. Медики скорой помощи оренбургского Орска после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье за ночь 11 раз выезжали к родственникам погибших, сообщает пресс-служба губернатора области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

"За минувшую ночь выполнено 11 выездов бригад скорой помощи на дом к родственникам погибших. В больницах города есть все необходимое для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе городской больницы №4 города Орска развернут пункт оказания психологической поддержки.