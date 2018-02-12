Учительница, пострадавшая при ЧП в пермской школе, поблагодарила врачей

ПЕРМЬ, 12 фев — РИА Новости. Учительница, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, выразила благодарность сотрудникам городской клинической больницы № 4 за свое выздоровление, сообщается на сайте медучреждения.

Женщину выписали в понедельник, она провела в больнице четыре недели.

"Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю "СПАСИБО" всем сотрудникам", — говорится письме, опубликованном на сайте больницы.

По данным врачей, учитель чувствует себя хорошо. Однако, по мнению сотрудников больницы, говорить о ее возвращении на работу пока рано.

"Женщина выписана из больницы, но будет посещать дневной стационар", — пояснили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".