Среди пассажиров на борту разбившегося Ан-148 был житель Нижневартовска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) был среди пассажиров разбившегося в воскресенье самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили в официальном штабе правительства Югры.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.
Как сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска, в последнее время молодой человек жил в Санкт-Петербурге, однако в Ханты-Мансийском автономном округе проживают его близкие родственники.
"Глава Нижневартовска Василий Тихонов выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По его поручению семье будет оказана всесторонняя поддержка. Кроме того, помощь окажут окружные власти", — отметили в муниципалитете.
Как уточнила заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина, в данный момент родственникам оказывается медицинская и психологическая помощь, также им будет оказана материальная помощь.