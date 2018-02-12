Среди пассажиров на борту разбившегося Ан-148 был житель Нижневартовска

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) был среди пассажиров разбившегося в воскресенье самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили в официальном штабе правительства Югры.

"Среди пассажиров разбившегося Ан-148 — вартовчанин. Родственникам погибшего Александра Сергошко в Нижневартовске оказана психологическая поддержка", — заявили в штабе правительства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

Как сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска, в последнее время молодой человек жил в Санкт-Петербурге, однако в Ханты-Мансийском автономном округе проживают его близкие родственники.

"Глава Нижневартовска Василий Тихонов выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По его поручению семье будет оказана всесторонняя поддержка. Кроме того, помощь окажут окружные власти", — отметили в муниципалитете.

Как уточнила заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина, в данный момент родственникам оказывается медицинская и психологическая помощь, также им будет оказана материальная помощь.