РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Федотов направил предложения главе ВС по изменению меры пресечения

08:4112.02.2018
03162
© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкМихаил Федотов. Архивное фотоМихаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов направил главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложения по вопросу изменения меры пресечения подсудимому, сообщается на сайте совета.

Врач-гематолог Елена Мисюрина в Мосгорсуде
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Суд отменил арест врача Елены Мисюриной
"Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предложения по вопросам изменения меры пресечения подсудимому", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поводом для обсуждения целесообразности изменения меры пресечения при вынесении обвинительного приговора судом первой инстанции стало дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которой приговором суда было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и которая была взята под стражу в зале суда. Таким образом, ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена на более строгую, хотя ранее избранная мера не нарушалась.

"В дальнейшем апелляционная коллегия Московского городского суда постановлением отменила данное решение, однако проблема обоснованности и целесообразности подобной практики остается актуальной", — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что на основании части 1 статьи 14 УК РФ подсудимый не может считаться виновным в совершении преступления до вступления в силу приговора суда первой инстанции, а в случае обжалования приговора — до вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Также согласно части 1 статьи 110 УПК РФ мера пресечения изменяется, когда изменяются основания для ее избрания. Если же на досудебной стадии избиралась мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, и основания для ее избрания изменились, "очевидно, что какие-либо условия для изменения меры пресечения после вынесения приговора, но до вступления его в законную силу отсутствуют".

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Михаил Федотов: нас слушают всегда, а прислушиваются гораздо реже
"Изменение меры пресечения, избранной на досудебной стадии, на более строгую в целях обеспечения не вступившего в силу приговора суда, до принятия решения по делу судом апелляционной инстанции, противоречит положениям и общим принципам уголовно-процессуального законодательства", — добавляется в сообщении.

Соответствующие изменения предлагается внести в УПК РФ, а также в п.57 постановления пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога".

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена