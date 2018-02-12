Федотов направил предложения главе ВС по изменению меры пресечения

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов направил главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложения по вопросу изменения меры пресечения подсудимому, сообщается на сайте совета.
Согласно сообщению, поводом для обсуждения целесообразности изменения меры пресечения при вынесении обвинительного приговора судом первой инстанции стало дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которой приговором суда было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и которая была взята под стражу в зале суда. Таким образом, ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена на более строгую, хотя ранее избранная мера не нарушалась.
"В дальнейшем апелляционная коллегия Московского городского суда постановлением отменила данное решение, однако проблема обоснованности и целесообразности подобной практики остается актуальной", — говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что на основании части 1 статьи 14 УК РФ подсудимый не может считаться виновным в совершении преступления до вступления в силу приговора суда первой инстанции, а в случае обжалования приговора — до вынесения решения судом апелляционной инстанции.
Также согласно части 1 статьи 110 УПК РФ мера пресечения изменяется, когда изменяются основания для ее избрания. Если же на досудебной стадии избиралась мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, и основания для ее избрания изменились, "очевидно, что какие-либо условия для изменения меры пресечения после вынесения приговора, но до вступления его в законную силу отсутствуют".
Соответствующие изменения предлагается внести в УПК РФ, а также в п.57 постановления пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога".
Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.
Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.