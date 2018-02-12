Федотов направил предложения главе ВС по изменению меры пресечения

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов направил главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой предложения по вопросу изменения меры пресечения подсудимому, сообщается на сайте совета.

"Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предложения по вопросам изменения меры пресечения подсудимому", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поводом для обсуждения целесообразности изменения меры пресечения при вынесении обвинительного приговора судом первой инстанции стало дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которой приговором суда было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и которая была взята под стражу в зале суда. Таким образом, ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена на более строгую, хотя ранее избранная мера не нарушалась.

"В дальнейшем апелляционная коллегия Московского городского суда постановлением отменила данное решение, однако проблема обоснованности и целесообразности подобной практики остается актуальной", — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что на основании части 1 статьи 14 УК РФ подсудимый не может считаться виновным в совершении преступления до вступления в силу приговора суда первой инстанции, а в случае обжалования приговора — до вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Также согласно части 1 статьи 110 УПК РФ мера пресечения изменяется, когда изменяются основания для ее избрания. Если же на досудебной стадии избиралась мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, и основания для ее избрания изменились, "очевидно, что какие-либо условия для изменения меры пресечения после вынесения приговора, но до вступления его в законную силу отсутствуют".

"Изменение меры пресечения, избранной на досудебной стадии, на более строгую в целях обеспечения не вступившего в силу приговора суда, до принятия решения по делу судом апелляционной инстанции, противоречит положениям и общим принципам уголовно-процессуального законодательства", — добавляется в сообщении.

Соответствующие изменения предлагается внести в УПК РФ, а также в п.57 постановления пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога".

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.