В Москве почти полностью заменили навигационные знаки к ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Все навигационные знаки почти полностью заменены в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице практически полностью проведена замена навигационных знаков — это и уличные, и домовые указатели. По отдельным округам остались задачи на этот год — они будут завершены. Но, по требованию FIFA, в апреле-мае дополнительно установим указатели на русском и английском языках — на подходах к стадионам, тренировочным базам ЧМ, гостиницам и так далее", — сказал Бирюков в интервью газете "Известия".

Он также заявил, что город заранее создал комфортное пешеходное пространство, отремонтированы более 300 улиц, был создан крупный пешеходный маршрут вдоль берега Москвы-реки — от "Москва-сити" через "Лужники" до Таганской площади.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.