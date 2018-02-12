В Москве почти полностью заменили навигационные знаки к ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Все навигационные знаки почти полностью заменены в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.сказал Бирюков в интервью газете "Известия".
Он также заявил, что город заранее создал комфортное пешеходное пространство, отремонтированы более 300 улиц, был создан крупный пешеходный маршрут вдоль берега Москвы-реки — от "Москва-сити" через "Лужники" до Таганской площади.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.