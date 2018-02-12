Эксперт заявил о необходимости ввести новые программы для студентов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Развитие технологий требует новых стандартов образования, и для конкурентоспособности России на мировых рынках нужны новые программы, которые смогут объединить вузы разной направленности, считает президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.
Вместе с тем нынешняя система образования пока не в полной мере соответствует выбранной цели.
"Лучшие образовательные практики по отдельным IT-компетенциям распределены территориально в разных учебных заведениях и организациях. Произошло это в силу исторических причин. В свою очередь современные глобальные тренды диктуют новые условия обучения. Все большее распространение получает сетевой формат, когда образовательные модули студенты могут получать из разных вузов, формируя индивидуальную программу", — считает Гурко.
"Нужны люди на стыке профессий – не только со знанием специфики бизнеса, но и имеющие хотя бы начальный уровень IT-компетенций", — сказал эксперт.