Эксперт заявил о необходимости ввести новые программы для студентов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Развитие технологий требует новых стандартов образования, и для конкурентоспособности России на мировых рынках нужны новые программы, которые смогут объединить вузы разной направленности, считает президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.

Российские власти в настоящее время реализуют целый ряд инициатив, направленных на развитие цифровой экономики, инноваций. В их числе — Национальная технологическая инициатива, включающая "дорожные карты" по энергетике, инфраструктуре, беспилотному транспорту и искусственному интеллекту.

Вместе с тем нынешняя система образования пока не в полной мере соответствует выбранной цели.

"Лучшие образовательные практики по отдельным IT-компетенциям распределены территориально в разных учебных заведениях и организациях. Произошло это в силу исторических причин. В свою очередь современные глобальные тренды диктуют новые условия обучения. Все большее распространение получает сетевой формат, когда образовательные модули студенты могут получать из разных вузов, формируя индивидуальную программу", — считает Гурко.

По его мнению, российская инженерная школа имеет хорошую базу, но это преимущество необходимо совершенствовать "путем создания новых образовательных программ, которые смогут объединить вузы разной направленности".

"Нужны люди на стыке профессий – не только со знанием специфики бизнеса, но и имеющие хотя бы начальный уровень IT-компетенций", — сказал эксперт.