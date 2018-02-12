В Госдуме предложили доплачивать ухаживающим за детьми-инвалидами родителям

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами I группы предлагается повысить ежемесячную выплату до 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба фракции.

Ежемесячная выплата при осуществлении ухода родителями или опекунами установлена с 1 января 2013 года в размере 5,5 тысячи рублей, а иными лицами – 1,2 тысячи рублей. При этом её индексация не предусмотрена действующим законодательством.

"Законопроектом предлагается неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход, предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 12 тысяч рублей, что сопоставимо с прогнозируемым минимальным уровнем оплаты труда в РФ на начало 2019 года, поскольку с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 11193 рублей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативой также предусмотрена ежегодная индексация указанной выплаты в том же порядке, в каком индексируются ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые отдельным категориям граждан.