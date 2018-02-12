Сайт для поиска работы Jobsora предлагает вакансии более чем в 1000 городов

Поиск работы представляется для многих слишком долгим и утомительным процессом. Сложность состоит в том, что человек ограничен в выборе вакансий. Он может рассматривать только те предложения, которые ему доступны через средства коммуникации. И если раньше это были печатные издания и "сарафанное радио", то сейчас появился более эффективный источник информации — интернет.

В Рунете набирает популярность специализированный портал JOBSORA*, на нем собраны вакансии в различных городах России и в различных сферах деятельности — от торговли до медицины и телекоммуникаций. На данный момент на сайте есть предложения в более чем в 30 крупных центрах России, соискатель сможет просмотреть предложения как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в Туле, Хабаровске, Калининграде и других городах.

На портале сформирован рейтинг наиболее востребованных вакансий. В первую десятку вошли профессии менеджера, продавца, консультанта, оператора, водителя, инженера, кассира, администратора. Также востребованными являются профессии врача, охранника, помощника-секретаря.

Ежедневно на портале появляются новые вакансии от работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество пользователей увидели их объявление и предложили свои резюме для рассмотрения. Так, среди последних добавленных вакансий — врач-дежурант, пристав, отоларинголог, профпатолог, ревматолог, начальник отделения.

На портале JOBSORA все объявления разделены на категории, благодаря чему посетитель может быстро определиться с тем, в какой сфере деятельности он может найти себе применение. Например, те, кто ищут работу на дому или подработку, частичную, удаленную занятость или возможность получать зарплату ежедневно, смогут сразу перейти в соответствующие разделы. Те, кто хочет связаться с работодателем напрямую, также может в соответствующем разделе увидеть данные, которые помогут выйти на рекрутера и договориться с ним о собеседовании.

Есть на портале и отдельные категории для студентов и людей без опыта работы. Как известно, таким соискателям приходится тяжелее всего, поскольку работодатели неохотно берут на работу неопытных сотрудников. С трудностями в трудоустройстве сталкиваются и пенсионерам, они, поэтому на JOBSORA уделено большое внимание помощи именно этой категории граждан.

*Jobsora —Джобсора

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