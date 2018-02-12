"Я — Гагарин, она — Терешкова". Как живут пенсионеры с "киберглазами"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. В июне прошлого года 59-летний слепоглухой Григорий Ульянов из Челябинска первым в России перенес имплантацию бионической сетчатки. Через полгода такую же операцию сделали Антонине Захарченко — землячке Григория. Из-за редкого генетического заболевания она много лет провела в кромешной темноте.

Корреспондент РИА Новости встретилась с ними и узнала, каково это — смотреть на мир "киберглазами" и учиться жить заново.

Десятилетия во мраке

Антонина в сопровождении мужа Юрия и Григорий с дочерью Еленой летели в Москву из Челябинска в снежную бурю. "После посадки пассажиры аплодировали командиру. Я до сих пор удивляюсь: как пилоты разглядели полосу в такую пургу?" — говорит Юрий. Он держит за руку Антонину, которая не понаслышке знает, что значит совсем ничего не видеть. Больше 40 лет назад она начала терять зрение и в итоге ослепла совсем.

Теперь и ей, и Григорию Ульянову установили протезную систему Argus II. Это разработка американской компании Second Sight, производится с 2009 года.

Почему именно они

Далеко не каждому пациенту подойдет киберсетчатка. Офтальмолог, руководитель медицинских проектов лаборатории "Сенсор-Тех" Андрей Демчинский объясняет, что операция помогает при пигментном ретините — редком генетическом заболевании.

Число страдающих этим недугом точно неизвестно. По самым грубым подсчетам, речь идет минимум о 50 тысячах. Разыскать таких пациентов непросто. Они уже не значатся у офтальмологов, поскольку потеряли зрение, а общество слепых не записывает, с какими диагнозами к ним приходят. Им достаточно того, что человек — инвалид по зрению. Помогает, по словам Демчинского, сарафанное радио. Григория нашли через фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Антонину — через благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". То, что они из одного города, чистая случайность.

© РИА Новости / Илья Питалев Григорий Ульянов перенес имплантацию бионической сетчатки в июне 2017 года © РИА Новости / Илья Питалев Григорий Ульянов перенес имплантацию бионической сетчатки в июне 2017 года

Григорий и Антонина не всегда были слепыми. Пенсионерка помнит, как выглядела Красная площадь в 1980-х, как танцевала с мужем, помнит, как выглядели дети, каким был дом. А Григорий даже успел посмотреть на внучку. Заболевание развивалось постепенно — по чуть-чуть слабело периферическое зрение. Со временем обзор сузился до маленького окошка, и потом окно вовсе захлопнулось.

"Это крайне сложно отследить при рождении и в раннем детстве. Симптомы обычно проявляются в подростковом возрасте. Во-первых, сужаются поля обзора, во-вторых, человек уже не видит вечером — возникает так называемая куриная слепота. Пациент приходит к доктору и узнает, что рано или поздно совсем ослепнет. А главное, ничего с этим не поделать, можно только затормозить процесс. С этим, конечно, очень тяжело смириться", — говорит офтальмолог.

Весь мир из 60 кругов

Сетчатка глаза делится на несколько слоев. В самом низу есть фоторецепторы, которые трансформируют свет в понятный мозгу электрический сигнал. Дальше — промежуточные клетки, от них глазной нерв идет в мозг. При пигментном ретините гибнут как раз эти фоторецепторы. По сути, глаз видит, но изображение не трансформируется в импульс.

"Благодаря Argus II сигнал передается искусственно. Система состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внешняя часть — очки с установленной посередине камерой и видеопроцессором. Получив картинку, камера отправляет ее на процессор. Там картинка распадается на 60 точек и в виде сигнала возвращается обратно на очки. Затем через антенну сигнал передается во внутреннюю часть — на имплант в глазу. Это такой бандаж с антенной и проводком, идущим до площадки с электродами на сетчатке глаза. Приняв сигнал, электроды стимулируют сетчатку. Электроды круглые, поэтому и изображение распадается условно на кружочки", — объясняет Демчинский.

Чтобы понять, как это выглядит, достаточно взять любое изображение, перевести в черно-белый режим и разделить на 60 кругов. Круги для пациентов похожи на вспышки. Сигнал не такой совершенный, как при естественной передаче, но благодаря ему полностью слепой человек может видеть очертания предметов и даже, развив навыки, ориентироваться в пространстве. Поскольку когда-то человек был зрячим, его мозг, используя прежний опыт, "дорисовывает" реальность в цветах.

© РИА Новости / Илья Питалев Первые пациенты в России, которым провели операцию по установке "киберсетчатки", посетили выставку в музее современного искусства "Гараж" © РИА Новости / Илья Питалев Первые пациенты в России, которым провели операцию по установке "киберсетчатки", посетили выставку в музее современного искусства "Гараж"

"Надев очки первый раз, я не понимала, что вижу — какие-то вспышки, лучи и полосы. Просто я не знала, что это предметы вокруг меня. Так я снова увидела Юру — спустя 10 с лишним лет. Он тоже был похож на вспышку, силуэт, но я понимала: это он. Юрий говорил мне: "Антонина, я рядом". И я чувствовала его", — описывает свой новый мир Антонина.

Григорий Ульянов за полгода научился в совершенстве пользоваться очками и даже успел нам пожаловаться, что дочка не отпускает его одного на улицу.

© Андрей Демчинский Антонина Захарченко и Григорий Ульянов во время тестирования бионической сетчатки в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России © Андрей Демчинский Антонина Захарченко и Григорий Ульянов во время тестирования бионической сетчатки в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России

"Зимой из-за снега трудно что-то разглядеть, потому что нет контраста. Все просто белое. Но если сконцентрироваться и долго вглядываться, кое-какие силуэты заметны. Однажды я увидел следы на снегу и по ним нашел дорогу", — не скрывает гордости Григорий.

"Вижу дочь, смотрю на мужа"

Сложность операции не столько во внедрении киберсетчатки в глаз, сколько в адаптации. Когда глаз заживает, пациент проходит серию тестов. Сначала нужно смотреть на сенсорный экран, где появляются изображения квадратов. Человек должен увидеть объект и дотронуться до квадрата. Это показывает, насколько хорошо отлажен процесс передачи данных, все ли электроды прижились. Кроме того, подобные упражнения помогают врачам оценить, насколько четко пациент координирует свои действия. Именно в период адаптации огромную роль играют родственники.

© РИА Новости / Илья Питалев Антонина Захарченко трогает панно в музее современного искусства "Гараж" в Москве © РИА Новости / Илья Питалев Антонина Захарченко трогает панно в музее современного искусства "Гараж" в Москве

"Антонина такая смешная. Камера находится посередине очков, а мышечная память привыкла смотреть глазами обзорно. Жена, например, видит пуговицу, тянется к ней руками и промахивается. Нужно время, чтобы научиться по центру. Прогресс есть, и вроде бы времени прошло совсем немного, но мне хочется, чтобы все шло еще быстрее", — рассказывает муж Юрий.

Благодаря очкам пенсионерка снова увидела своего сына, впервые посмотрела на невестку и внучек. Антонина очень любит готовить, вязать спицами, но с очками надеется попробовать и многое другое. У Юрия сахарный диабет, поэтому она собирается ухаживать за собой самостоятельно и тем самым помочь мужу.

© РИА Новости / Илья Питалев Юрий Захарченко с супругой Антониной гуляют по Красной площади после операции по вживлению киберсетчатки © РИА Новости / Илья Питалев Юрий Захарченко с супругой Антониной гуляют по Красной площади после операции по вживлению киберсетчатки

Пока Юрий для нее — как вторые глаза. Муж объясняет ей, как идти, куда смотреть, что делать. Ее руку он почти никогда не отпускает. А если приходится отойти, Антонина сразу спрашивает: "Юра, ты где?"

Григорий Ульянов до слепоты трудился на заводе, а потом решил кардинально изменить свою жизнь — стать фокусником. Дочь говорит, что после операции, когда папа освоил "киберглаза", он приобрел уверенность в себе, словно расправил плечи, постоянно улыбается и шутит.

"Впервые надев очки, отец рассказывал врачам, что видит. Говорит: "Вижу какой-то объект", а ему объясняют: "Это ваша дочка". Папа тут же расплакался, я тоже. Этот момент никогда не забуду. Тогда, кажется, все в кабинете плакали от умиления", — вспоминает Елена.

Первые в России обладатели "киберглаз" осознают возложенную на них ответственность. Григорий вместе с научными сотрудниками ездит на выставки и форумы, где демонстрирует свои возможности. А дома пенсионеры смеются друг над другом. Он говорит: "Я — Гагарин". Она: "Тогда я — Терешкова!"

Что дальше

Пока в мире проведено около 260 подобных операций. В России — только две. Руководитель отдела по связям с общественностью Фонда Алишера Усманова Екатерина Ермоленко поясняет, что нужно еще как минимум три операции, чтобы говорить о включении этой процедуры в федеральный перечень по оказанию высокотехнологичной помощи с привлечением государственных средств.

© РИА Новости / Илья Питалев Григорий и Антонина в музее современного искусства "Гараж" изучают макет скульптуры Такаси Мураками © РИА Новости / Илья Питалев Григорий и Антонина в музее современного искусства "Гараж" изучают макет скульптуры Такаси Мураками

"Сегодня уже есть некий фундамент для того, чтобы технология закрепилась. Сейчас одна операция обходится примерно в 140 тысяч долларов. Но она должна быть дешевле. Цена обязательно снизится, в том числе за счет развития конкурентоспособных технологий", — говорит Ермоленко.

Благотворительная организация намерена поддерживать проведение подобных операций и в будущем. Сейчас разрабатывается портал, где страдающие от слепоты и проблем со зрением смогут узнать о новых технологических возможностях, разнообразных формах досуга для незрячих и слабовидящих людей в разных регионах России. Например, об адаптированных кинофильмах, выставках в музеях, где работают тифлокомментаторы, или специальных театральных постановках. Сейчас таких совсем немного, и все — в Москве. Но в ближайшие годы, уверена Ермоленко, появятся еще несколько — в разных регионах страны.