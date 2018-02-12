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Общество

С небес под землю. Зачем и как в Москве прячут провода

08:0012.02.2018
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Московские власти с 2015 года проводят масштабную кампанию по переустройству воздушных проводов. Их прячут под землю везде, где это целесообразно. Подземные линии — более современный формат, избавляющий город от визуального мусора и повышающий безопасность горожан. РИА Новости рассказывает, как столица сбрасывала паутину проводов и как преобразились ее улицы.

Операция "Чистое небо"

Первый подземный кабель электропередачи в Москве проложили еще в 1936 году. Это был километровый участок воздушной линии "Измайлово — Черкизово 1, 2" мощностью 110 кВ. Эксперимент оказался удачным, и работы продолжились вплоть до 1960-х с перерывом на годы Великой Отечественной.

Сейчас под Москвой — более 75 тысяч километров линий различного напряжения, это в 3,5 раза больше, чем протяженность воздушных коммуникаций. Для сравнения: длина экватора Земли — чуть более 40 тысяч километров. Эксплуатирует этот огромный объем ПАО МОЭСК — организация, обеспечивающая электроснабжением до 75 процентов потребителей в Москве.

Масштабная кампания по перекладке линий наружного освещения и энергоснабжения рекламных конструкций, а также по перемещению мелких объектов торговли под землю получила условное название "Чистое небо". Она стартовала в 2015 году одновременно с программой благоустройства "Моя улица".

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, на тот момент это была уже общемировая практика.

"При прокладке сетей столичное правительство ориентировалось на опыт европейских стран, в первую очередь немецких Берлина и Штутгарта, столиц Испании и Великобритании. Также был рассмотрен опыт Китая, Греции, Тайваня и Объединенных Арабских Эмиратов", — рассказали в ведомстве.

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на мосту между Кутафьей и Троицкой башнями Московского Кремля во время снегопада
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выпавший снег поместится в поезд длиной в экватор, заявили власти Москвы
За три года под московскими улицами была построена кабельная канализация общей протяженностью почти 470 километров. Таково, к примеру, расстояние от Москвы до Воронежа по прямой, и это более чем в четыре раза превышает протяженность МКАД. Провода практически исчезли на Садовом кольце, Бульварном и важнейших столичных улицах.

Не только эстетично

Эстетическое значение перевода воздушных линий в кабельные очевидно. Сперва город избавился от рекламных растяжек, и полная очистка визуально замусоренного пространства над головами москвичей и туристов в центре стала лишь вопросом времени.

Помимо эстетики, подземные линии обладают преимуществами перед воздушными. Во-первых, занимают гораздо меньше места, что особенно важно в условиях плотной застройки и позволяет проводить дополнительное благоустройство на освободившихся площадях. Во-вторых, практически неуязвимы для непогоды — обледенения и, конечно, падения деревьев.

Пожалуй, важнейший плюс — безопасность. "Провод под землей не оборвется из-за ледяного дождя, не окажется на поверхности и не создаст угрозу жизни пешеходов", — подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, применяемые при прокладке кабельных линий технологии позволяют уменьшить площадь земляных работ и, как следствие, минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранить ландшафт.

ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Новой Москве построили более 110 километров ЛЭП в 2017 году
У Москвы, как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, нет планов спрятать под землю абсолютно все провода. "Воздушные линии дешевле подземных, поэтому полностью отказываться от них экономически нецелесообразно", — объяснили специалисты.

В то же время сейчас на территории Москвы установка всех новых объектов наружного освещения и реконструкция старых осуществляются исключительно подземным методом.

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