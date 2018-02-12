С небес под землю. Зачем и как в Москве прячут провода

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Московские власти с 2015 года проводят масштабную кампанию по переустройству воздушных проводов. Их прячут под землю везде, где это целесообразно. Подземные линии — более современный формат, избавляющий город от визуального мусора и повышающий безопасность горожан. РИА Новости рассказывает, как столица сбрасывала паутину проводов и как преобразились ее улицы.

Операция "Чистое небо"

Первый подземный кабель электропередачи в Москве проложили еще в 1936 году. Это был километровый участок воздушной линии "Измайлово — Черкизово 1, 2" мощностью 110 кВ. Эксперимент оказался удачным, и работы продолжились вплоть до 1960-х с перерывом на годы Великой Отечественной.

Сейчас под Москвой — более 75 тысяч километров линий различного напряжения, это в 3,5 раза больше, чем протяженность воздушных коммуникаций. Для сравнения: длина экватора Земли — чуть более 40 тысяч километров. Эксплуатирует этот огромный объем ПАО МОЭСК — организация, обеспечивающая электроснабжением до 75 процентов потребителей в Москве.

Масштабная кампания по перекладке линий наружного освещения и энергоснабжения рекламных конструкций, а также по перемещению мелких объектов торговли под землю получила условное название "Чистое небо". Она стартовала в 2015 году одновременно с программой благоустройства "Моя улица".

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, на тот момент это была уже общемировая практика.

"При прокладке сетей столичное правительство ориентировалось на опыт европейских стран, в первую очередь немецких Берлина и Штутгарта, столиц Испании и Великобритании. Также был рассмотрен опыт Китая, Греции, Тайваня и Объединенных Арабских Эмиратов", — рассказали в ведомстве.

Не только эстетично

За три года под московскими улицами была построена кабельная канализация общей протяженностью почти 470 километров. Таково, к примеру, расстояние от Москвы до Воронежа по прямой, и это более чем в четыре раза превышает протяженность МКАД. Провода практически исчезли на Садовом кольце, Бульварном и важнейших столичных улицах.

Эстетическое значение перевода воздушных линий в кабельные очевидно. Сперва город избавился от рекламных растяжек, и полная очистка визуально замусоренного пространства над головами москвичей и туристов в центре стала лишь вопросом времени.

Помимо эстетики, подземные линии обладают преимуществами перед воздушными. Во-первых, занимают гораздо меньше места, что особенно важно в условиях плотной застройки и позволяет проводить дополнительное благоустройство на освободившихся площадях. Во-вторых, практически неуязвимы для непогоды — обледенения и, конечно, падения деревьев.

Пожалуй, важнейший плюс — безопасность. "Провод под землей не оборвется из-за ледяного дождя, не окажется на поверхности и не создаст угрозу жизни пешеходов", — подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, применяемые при прокладке кабельных линий технологии позволяют уменьшить площадь земляных работ и, как следствие, минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранить ландшафт.

У Москвы, как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, нет планов спрятать под землю абсолютно все провода. "Воздушные линии дешевле подземных, поэтому полностью отказываться от них экономически нецелесообразно", — объяснили специалисты.

В то же время сейчас на территории Москвы установка всех новых объектов наружного освещения и реконструкция старых осуществляются исключительно подземным методом.