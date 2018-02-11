Бороться за здоровый образ жизни россиян запретами нельзя, заявил Хлопонин

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бороться за деалкоголизацию жителей России с помощью запретов бессмысленно, заявил в интервью "Российской газете" вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Я категорический противник любых жестких запретов. Если мы говорим о здоровом образе жизни и деалкоголизации россиян, то население должно меньше употреблять алкоголя и больше посвящать времени здоровому образу жизни, спорту. Но это достигается не запретами, а другими способами", — сказал Хлопонин.

"У нас сегодня должно быть больше спортивных площадок. Должно быть больше спортивных клубов, секций, больше времени у ребенка должно быть посвящено спорту, в семье должны уделять этому внимание, должна быть социальная реклама, которая мотивирует к здоровому образу жизни. А запретный плод в нашей стране всегда был сладок. Он, наоборот, приводит к обратной реакции", — добавил он.