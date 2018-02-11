Чеченские полицейские вернулись на родину после службы в Алеппо

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Полицейские из Чечни вернулись в субботу на родину после полутора лет службы в сирийском Алеппо, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Чеченскую Республику прибыл личный состав батальона военной полиции министерства обороны РФ, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо… 393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой", — написал он.

Как отметил Кадыров, полицейские с честью справились с охраной важнейших объектов Минобороны РФ, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения и достижением мирного урегулирования конфликта в Сирии.

Кадыров сообщил, что по случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг, на котором заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох выразил им признательность. Военнослужащие удостоены почетных государственных наград.

"Я выражаю искреннюю благодарность нашим бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству — России", — добавил Кадыров.

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