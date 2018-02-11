ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев — РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов", освобожденный изо льдов Охотского моря накануне, прибыл в пункт назначения — порт Корсаков, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.
Операция длилась около полутора суток.
Вечером 5 февраля "Игорь Фархутдинов" вышел в плановый рейс из Малокурильского (Шикотан) до сахалинского порта Корсаков. На его борту находились 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигала максимальных значений — 10 баллов.
В течение пяти суток судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако это не привело к положительному результату — в район нахождения "Фархутдинова" течением принесло новые обширные ледовые поля.
По информации правительства региона, в следующий рейс на Курильские острова судно выйдет уже в понедельник.
"Маршрут движения предлагается скорректировать — с высокой долей вероятности "Игорь Фархутдинов" пойдет через Сангарский пролив, что позволит обойти ледовые поля в южной части Охотского моря", — сообщили в пресс-службе.