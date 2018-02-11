На Сахалин прибыл освобожденный из ледового плена теплоход

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев — РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов", освобожденный изо льдов Охотского моря накануне, прибыл в пункт назначения — порт Корсаков, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.

"К южному причалу Корсаковского морского торгового порта пришвартовался освобожденный из ледового плена теплоход "Игорь Фархутдинов". Через ледовые поля проводку судна сегодня (в воскресенье) около 16.00 (08.00 мск) завершил ледокол Дальневосточного морского пароходства "Капитан Хлебников", — говорится в сообщении.

Операция длилась около полутора суток.

Вечером 5 февраля "Игорь Фархутдинов" вышел в плановый рейс из Малокурильского (Шикотан) до сахалинского порта Корсаков. На его борту находились 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигала максимальных значений — 10 баллов.

В течение пяти суток судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако это не привело к положительному результату — в район нахождения "Фархутдинова" течением принесло новые обширные ледовые поля.

"Сейчас пассажиры теплохода, перенесшие длительное морское путешествие, сходят на берег в порту Корсакова. Начинается выгрузка контейнеров", — сообщили в пресс-службе.

По информации правительства региона, в следующий рейс на Курильские острова судно выйдет уже в понедельник.

"Маршрут движения предлагается скорректировать — с высокой долей вероятности "Игорь Фархутдинов" пойдет через Сангарский пролив, что позволит обойти ледовые поля в южной части Охотского моря", — сообщили в пресс-службе.