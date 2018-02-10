Отец летчика Филипова рассказал, как сын выбрал профессию

ВОРОНЕЖ, 10 фев — РИА Новости. Отец погибшего в бою в Сирии Романа Филипова заявил на открытии мемориальной доски, что его сын не сомневался в выборе профессии, сообщает мэрия Воронежа.

Мемориальная доска в школе №85 Воронежа, где с 1991 по 2001 год учился Филипов, была открыта в субботу. В торжественной церемонии приняли участие представители Военно-воздушной академии, городской администрации, областного правительства, преподаватели, ученики и родители Романа Филипова.

"Роман не сомневался в выборе профессии. После школы он поступил в лётное военное училище, которое успешно закончил", — сказал Николай Филипов, бывший военный летчик.

Ранее комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила школе №85 имя Филипова. В среду, 7 февраля, в актовом зале учебного заведения прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе также появился уголок памяти героя.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Похоронили Филипова 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Проститься с летчиком пришли, по данным ГУМВД области, более 30 тысяч человек.