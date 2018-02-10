Хоккеисты сборной МИД обыграли команду российских артистов

НАХАБИНО, 10 фев — РИА Новости. Сборная МИД РФ по хоккею обыграла команду российских артистов "КомАр" со счетом 4:3, передает корреспондент РИА Новости.

Матч состоялся в рамках XVIII зимних дипломатических игр, посвящённых Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

В команде МИД играли несколько дипломатических работников, в том числе советник министерства Николай Нефедов. В команду "КомАр" входят музыкант Олег Бутман, актеры Оскар Кучера, Марат Башаров, Андрей Бурковский другие.

Весь матч дипломаты вели в счете, к концу третьего периода счёт был 3:1. Однако артистам удалось забить сначала вторую шайбу, а буквально на последней минуте – третью и сравнять счет.

Судья назначил буллиты, однако серия из трёх буллитов закончилась безрезультатно – ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Наконец, дипломатам удалось забить четвёртый буллит.

В XVIII зимних дипломатических играх участвуют более 20 команд из 20 стран, в том числе из Африки и Азии. Игры приурочены ко Дню дипломатического работника и проходят в подмосковном "Москоу Кантри Клаб" — филиале ГлавУпДК при МИД РФ.

На спортивных площадках разыгрываются призы в шести видах спорта: биатлон, хоккей, лыжи, настольный теннис, бильярд, мини-футбол.

В состав судейской коллегии входят известные российские спортсмены, олимпийские чемпионы — конькобежка Людмила Титова, бобслеист Александр Козлов, биатлонист Александр Елизаров и другие.