САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу передала в дар Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге подлинные документы Временного правительства, датированные 1917 годом.
"Мне очень приятно выполнить поручение министра обороны и передать в дар уникальные фотографии и исторические документы, познакомившись с которыми можно узнать о том непростом периоде в жизни нашей страны", — сказала на церемонии передачи Шевцова.
Центральная военно-морская библиотека — одна из старейших и крупнейших библиотек в вооруженных силах РФ, она выполняет функции информационно-библиографического и методического центра для всех библиотек Военно-морского флота. В январе библиотека получила новое реконструированное здание площадью 12,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Васильевском острове Петербурга.