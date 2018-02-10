Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов (2-й слева) и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский (2-й справа) с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года. Архивное фото

Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов (2-й слева) и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский (2-й справа) с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года. Архивное фото

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу передала в дар Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге подлинные документы Временного правительства, датированные 1917 годом.

В дар библиотеке передано 150 фотографий Виктора Буллы, запечатлевшего драматические моменты Петрограда в период с 1917 по 1923 год, а также 76 документов Временного правительства. Все переданные документы после оцифровки будут доступны в интернете.

"Мне очень приятно выполнить поручение министра обороны и передать в дар уникальные фотографии и исторические документы, познакомившись с которыми можно узнать о том непростом периоде в жизни нашей страны", — сказала на церемонии передачи Шевцова.

Центральная военно-морская библиотека — одна из старейших и крупнейших библиотек в вооруженных силах РФ, она выполняет функции информационно-библиографического и методического центра для всех библиотек Военно-морского флота. В январе библиотека получила новое реконструированное здание площадью 12,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Васильевском острове Петербурга.