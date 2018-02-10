МЧС вывезет на лечение четырех тяжелобольных из Симферополя и Грозного

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спецборт МЧС доставит четырех тяжелобольных пациентов из Симферополя и Грозного на лечение в Нижний Новгород, Петербург и Москву, сообщает спасательное ведомство.

"Сегодня из аэропорта Жуковский вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию четверых тяжелобольных граждан, в том числе троих детей, из Симферополя и Грозного в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву", — сказали в ведомстве.

Самолет оснащен самым современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

"В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве пациентов доставят в специализированные медицинские учреждения, где им будет оказана необходимая помощь", — отмечают в МЧС.