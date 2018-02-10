Путин поздравил сотрудников МИД с днем дипломатического работника

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником и отметил широкую общественную поддержку действий дипломатов со стороны российского общества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества", — говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что сотрудники МИД достойно отстаивают национальные интересы, продолжая многовековые традиции российской дипломатии.

"Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", — отметил Путин.

Также президент добавил, что перед Центральным аппаратом и загранучреждениями МИД стоят масштабные задачи, связанные с выстраиванием равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами. Среди приоритетов остается отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидация международного сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения. По его мнению, важно обеспечить и дальнейшее развитие отношений в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС, ОДКБ.

Путин оценил и то, что дипломатам на фоне разгрома основных сил террористов в Сирии удалось существенно продвинуть процесс мирного урегулирования, что подтвердили итоги состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, хотя остается еще немало работы по разблокированию сирийского кризиса и ряда других региональных конфликтов.