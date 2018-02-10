Герой войны, ресторан, музей: трудная судьба ледокола "Ангара"

ИРКУТСК, 10 фев – РИА Новости, Нина Кремницер. Ледокол "Ангара", построенный в Великобритании в конце XIX века и спущенный на воду в поселке Листвянка на озере Байкал, перевозил вооружение и пехотинцев, участвовавших в Русско-японской войне, был свидетелем боев между "красными" и "белыми", оказался брошен на произвол судьбы, несколько раз тонул, в перестройку "работал" рестораном и танцплощадкой, а в наши дни стал музеем, посвященным развитию сибирского судоходства.

О непростой судьбе легендарного судна РИА Новости рассказал научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Рауль Саидгареев.

Рожденные в Англии

Русско-японская война началась 10 февраля (28 января по старому стилю) 1904 года. Ровно за 11 лет до этого события — 10 февраля 1893 года — министр финансов России Сергей Витте на заседании Комитета сибирских железных дорог предложил организовать паромную переправу через Байкал, чтобы перевозить железнодорожные вагоны и поезда на участке Транссиба между двумя станциями южного берега Байкала. Для этой цели Россия заказала английской компании "Сэр В.Г. Армстронг, Витворт и Ко" изготовление двух ледоколов – "Байкал" и "Ангара".

Оба они к началу войны с Японией были спущены на воду. Первый паром-ледокол "Байкал" обошелся России почти в 80 тысяч фунтов стерлингов. Он имел корпус особой прочности, двойное дно, как у тяжелых военных судов, многочисленные водонепроницаемые переборки, обеспечивающие плавучесть при получении случайных пробоин.

© Фото : Валерий Панфилов Музей "Ледокол "Ангара" © Фото : Валерий Панфилов Музей "Ледокол "Ангара"

"По своим размерам "Байкал" на тот период был вторым в мире. Первенство держал ледокол "Ермак", способный водить в тяжелых льдах морские корабли. Длина "Байкала" составляла более 88 метров, ширина – 17,5 метра, на нижней из трех палуб могли разместиться 27 вагонов с грузом и паровоз. Обслуживала паром команда порядка 200 человек", — рассказывает научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент Иркутского государственного университета Рауль Саидгареев.

Но построить паром, по словам историка, было не самым главным. Куда более трудной задачей было доставить его из Англии в далекий сибирский поселок Листвянка. Первые детали судна отправились в путь в 1896 году. Общий груз, который предстояло перевезти на берег далекого сибирского озера, составлял 2,5 тысячи тонн.

Через Балтику, куда он прибывал морем, ледокол частями по Транссибирской железной дороге везли до Красноярска. Дальше путь был только по суше на лошадях. Но на пороге войны с Японией это было бы непростительно долго.

Инженеры предложили организовать доставку по Енисею и Ангаре. Однако на пути пароходов вставали непреодолимые ангарские пороги. Чтобы использовать водный путь, пришлось расчищать русло реки, а для преодоления порогов — построить в обход железнодорожный путь длиной около двух километров. На эту работу было потрачено 1,7 миллиона царских золотых рублей.

"Байкал" спустили на воду 17 июня 1899 года. А уже на следующий день на байкальском берегу в поселке Листвянка началась сборка нового ледокола, заказ на изготовление которого англичане получили в 1898 году. Распоряжением министра путей сообщения новый ледокол получил имя "Ангара". Его длина составила 61 метр, ширина – 10,7 метра. Он мог ходить во льдах толщиной до одного метра. В носовой и кормовой частях "Ангары" разместились два трюма общей грузоподъемностью 250 тонн.

Транссиб и КБЖД

Двум этим судам предстояло курсировать на отрезке между станциями Байкал и Мысовая, чтобы соединить два разрозненных участка железной дороги на южном берегу озера. Паром-ледокол "Байкал" за один рейс мог перевозить 25 вагонов и паровоз, "Ангара" — 10 вагонов.

В конце XIX столетия путь из столицы России до Байкала мог занимать до трех лет. В условиях конкуренции за восточные территории в 1891 году было начато строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Оно велось во встречных направлениях из Владивостока и Челябинска.

Строили Транссиб ударными темпами, но соединить две ветки не давал Байкал. Чтобы запустить первую колею Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), надо было пробить 39 тоннелей, для предотвращения обвала горных пород соорудить 21 галерею, сделать большое количество мостов и насыпей. Все это в тяжелых климатических условиях, при отсутствии необходимого количества техники и специалистов, с помощью кирки и лопаты.

© Фото предоставлено Иркутским областным краеведческим музеем Ледокол "Ангара", затонувший в заливе Иркутского водохранилища © Фото предоставлено Иркутским областным краеведческим музеем Ледокол "Ангара", затонувший в заливе Иркутского водохранилища

Даже когда в 1904 году одноколейный путь ценой невероятных усилий все-таки удалось открыть, его пропускная способность была низкой. Помощь ледоколов, курсировавших по озеру между станциями Байкал и Мысовая, оказалась бесценной. Опосредованно они стали героями Русско-Японской войны: на них одновременно через Байкал перевозилось до 3,5 тысяч пехотинцев. За полтора года боевых действий с запада на восток было перевезено около миллиона человек.

Судьба героев

Ледоколам была уготована нелегкая судьба. В гражданскую войну "Байкал" был обстрелян артиллерией белочехов. Его сильно обгоревший остов в 1920 году отбуксировали ледоколом "Ангара" в порт Байкал. Там он простоял до 1926 года, после чего был порезан на металлолом. Историки считают, что часть "скелета" ледокола-гиганта, верой и правдой послужившего Отечеству, до сих пор может находиться под водой.

Одной из самых страшных страниц в биографии корабля стала казнь арестованных по подозрению в организации антиколчаковского восстания в январе 1920 года. Их по одному выводили на палубу и убивали ударом деревянной колотушки, используемой для околки льда при обледенении судна, после чего сбрасывали за борт.

В мае того же года "Ангара" перешла к "красным" и вошла в состав Байкальского отряда судов для борьбы с колчаковскими и каппелевскими отрядами.

"Ангара", как и "Байкал" могла не пережить гражданскую войну. Но ему повезло, что во время боев в районе Листвянки по ледоколу, на котором находились "красные", стреляли пушки не белочехов, а русских офицеров. Они целенаправленно били мимо, чтобы не повредить судно, но и не дать ему при этом подойти ближе", — рассказывает Саидгареев, ссылаясь на воспоминания одного из капитанов "Ангары" Георгия Лазо.

В советское время ледокол доработал до 1949 года и был поставлен на капитальный ремонт, который длился 11 лет. Но уже спустя два года после окончания ремонта, в 1962 году, корабль перестал выходить в рейсы по причине полного износа оборудования. Несколько лет он простоял в порту Байкал, откуда затем был отбуксирован в Иркутское водохранилище. Новая жизнь ледокола началась только в 1988 году. До этого брошенное на произвол судьбы судно трижды тонуло и его трижды героически поднимали.

Вдохновителем спасения "Ангары" стал заместитель председателя президиума Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Николай Салацкий, который 18 лет был мэром Иркутска. Общественники собрали средства, необходимые для возрождения корабля.

Но и после того, как обновленный ледокол встал на прикол, судьба преподнесла ему немало сюрпризов – героическому гиганту пришлось поработать и рестораном, и танцплощадкой, и редакцией газеты.

Только в 2015 году ледокол был передан в состав Иркутского областного краеведческого музея.

Прикоснуться к истории

Сегодня в музее "Ледокол "Ангара" работает экспозиция, посвященная развитию судоходства на озере Байкал и сибирских реках. Среди экспонатов можно увидеть макет не сохранившегося до наших дней ледокола "Байкал" и других судов, которые ходили по озеру с XVII века.

На выставке также представлен фрагмент интерьера кают-компании первого класса, приборы навигации, подлинный колокол ледокола "Ангара", личные вещи капитанов судна, подаренные музею. Здесь также представлены документы и материалы, посвященные истории судоходства в Иркутской области.

Одной из ключевых в экспозиции является тема самого ледокола-музея. Посетители могут погулять по палубе "Ангары" и спуститься в машинное отделение, где экскурсовод расскажет о техническом оснащении корабля. Для желающих проводится показ документальных фильмов, рассказывающих о кораблях, которые составили славу российского флота.

По словам директора Иркутского областного краеведческого музея Сергея Ступина, "Ангара" уникальна не только потому, что является старейшим из сохранившихся в мире ледоколов. "Этот корабль – гордость российского судоходства, героический труженик и боец. Долг государства — сохранить его в достойном состоянии и передать будущим поколениям", — считает Ступин.