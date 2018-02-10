В дипломатии нет деления на мужской и женский подходы, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в дипломатии нет деления на мужской и женский подходы.

"Мне кажется, нет такого деления. Безусловно, есть особенности, которые проявляются и в подходах, и в жизненных традициях, в определенном распределении обязанностей между мужчиной и женщиной, когда речь идет о семейной жизни. Это, безусловно, имеет свой отпечаток, и уравнивать, на мой взгляд, тоже неправильно", — сказала она в интервью " Известиям ", отвечая на вопрос, есть ли разница между мужским и женским подходом в дипломатии.

По словам Захаровой, на первом месте стоит профессиональное отношение к работе, квалификационные требования, однако есть нюансы, которые "привносятся каждым человеком исходя из его характера, заложенных природных качеств, иногда недостатков".

Захарова также отметила, что среди женщин-дипломатов есть и послы, и постоянные представители, и эта тенденция будет продолжена, но не "по разнарядке". Главным критерием при назначении человека на должность являются его навыки, достижения, опыт, а не пол, добавила официальный представитель МИД.

В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на торжественном собрании в МИД в преддверии Дня дипломата, призвала главу МИД России Сергея Лаврова увеличить число женщин-дипломатов.