В Петербурге психологи работают с детьми, которым учитель заклеивала рот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Психологи будут работать с детьми, которым учительница в одной из школ Санкт-Петербурга заклеивала рты скотчем, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку, после того как в СМИ появилась информация о петербургской учительнице, которая заклеивала детям рты скотчем за разговоры на уроках. По данным СМИ, инцидент произошел в одной из школ Выборгского района. На учительницу родителям пожаловались второклассники. Прокуратура Выборгского района Петербурга также начала проверку по этому факту.

"Уполномоченный по правам ребенка выяснила, какая помощь оказывается детям. Как сообщили в администрации Выборгского района, завтра состоится родительское собрание, на котором будет решаться вопрос о психологическом сопровождении для пострадавших ребят. К этому процессу намерены привлечь специалистов психолого-медико-педагогического центра", — говорится в сообщении.

По информации аппарата детского омбудсмена, учительница в настоящее время находится на больничном. "Что касается участи педагога, пока идет расследование, говорить об окончательном решении рано. Однако, скорее всего, ее ждет увольнение", — отмечается в сообщении.