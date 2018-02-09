С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета впервые в России получат возможность обучаться по программам военной подготовки, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в пятницу, выступая в пятницу с лекцией перед учениками вуза.

"Мы детально проработали эту возможность, доложили министру обороны, и он принял положительное решение", — сказала Шевцова, отвечая на вопрос о возможности обучения девушек по программам военной подготовки.

По ее словам, уже с этого года 30 девушек-студенток СПБГЭУ начнут обучение по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы.