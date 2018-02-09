Названы сроки сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Екатеринбурге 23 февраля снесут недостроенную телевизионную башню. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

Решение о сносе одобрило региональное министерство общественной безопасности. Рабочие подорвут башню в промежуток между семью и одиннадцатью утра. На это время вокруг объекта выставят оцепление.

Ранее власти решили перенести демонтаж на апрель из-за протестов среди горожан, которые могли обострить обстановку во время предвыборной гонки. При этом подготовительные работы не прерывали: так, накануне рабочие просверлили отверстия для закладки взрывного устройства.

Летом прошлого года сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".

Строительство башни началось в 1983 году. По проекту телесигнал от нее должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1989 начались проблемы с финансированием, и в 1991 году возведение объекта заморозили. Сейчас недостроенная башня высотой 220 метров (по проекту она должна была достигнуть 361 метра) является самым высоким строением в Екатеринбурге и символом города.