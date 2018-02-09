Столкнувшись с кризисом, французский фермер решил переехать в Россию

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Француз Филипп Камю, столкнувшись с сельскохозяйственным кризисом, решил переехать в Россию, чтобы здесь начать все с нуля. Историю французского фермера рассказал Sputnik France.

В течение 40 лет Филипп Камю разводил коров в Нормандии. У него около сотни коров, молоко которых он продавал производителям камамбера. По словам Камю, "он когда-то сам в порядке эксперимента производил свежий сыр".

Однако за последние два года ситуация в молочном секторе во Франции изменилась в худшую сторону: фермеры столкнулись с кризисом перепроизводства, из-за которого при доходе в 300 евро в месяц они вынуждены закрывать свой бизнес. Более того, за последние годы значительно выросло число самоубийств среди фермеров: так, по данным Национального агентства здравоохранения, с 2007 по 2011 годы во Франции покончили с собой 674 фермера.

Филипп Камю решил переехать в Россию в 2014 году. "Глобальные процессы меняют образ жизни, более продвинутые в технологическом отношении производства вытесняют традиционные формы животноводства, — говорит партнер Камю, президент российской Гильдии сыроделов Александр Никитин. — Филипп не хочет умирать, он хочет жить, и Россия для него выход".

Никитин отмечает, работа французского фермера в России будет выгодна обеим сторонам. По его словам, Россия "заинтересована в иностранном участии", поскольку продовольственное эмбарго, введенное российским правительством в ответ на европейские санкции, привело к дефициту молока на национальном рынке, который пока не удалось восполнить.

Французский фермер окончательно переедет в Россию в апреле 2018 года. Он будет жить в деревне Лотошино в 160 километрах от Москвы, так как, по его словам, "местная администрация оказалась более предприимчивой". Деревня известна тем, что в 1812 году князья Мещерские основали здесь первую в России сыродельню. "Мы надеемся возродить марку Лотошино, — говорит Александр Никитин. — Филипп собирается привезти сюда коров хорошо известной ему породы, которым здесь будет хорошо. Они будут давать высококачественное молоко, прекрасно подходящее для производства сыра".