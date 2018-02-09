СК возбудил более 400 дел после проверок сообщений СМИ в 2017 году

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Свыше 400 уголовных дел возбудили следователи СК РФ в 2017 году после проверок информации СМИ о преступлениях, сказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"За 2017 год проведено более 1,8 тысячи проверок по материалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов, что свидетельствует, безусловно, о повышении качества мониторинга СМИ и социальных сетей", — приводит пресс-служба СК РФ слова Бастрыкина на встрече со старшими помощниками руководителей ряда региональных следственных управлений, отвечающими за взаимодействие со СМИ.

Бастрыкин при этом потребовал быть предельно внимательными к сообщениям средств массовой информации о случаях нарушения прав граждан и при необходимости незамедлительно проводить проверки, разбираясь во всех обстоятельствах конкретной ситуации.

"Помните, что за каждой такой проблемой стоит человек", — сказал Бастрыкин.