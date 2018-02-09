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Общество

В ГД отреагировали на чтение ученицей матерного стиха в приморской школе

17:2509.02.2018
(обновлено: 17:26 09.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВход в Государственную Думу РФ. Архивное фотоВход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает неправильным винить только учительницу в ситуации с прочтением стихотворения Владимира Маяковского, содержащее нецензурные выражения.

Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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В приморской школе, где ученица прочитала матерный стих, идет проверка

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с чтением стиха школьницей на уроке. Ее снимали одноклассники. Отдел образования Ольгинского района Приморья начал проверку по данному факту, его глава заявила, что педагог должна была остановить чтение стиха, но не сделала этого. Девочка будет ходить к психологу, также ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на контроль. Позднее представитель краевой администрации сообщил РИА Новости, что власти Приморья не видят причин увольнять учительницу.

"Произошедшее в школе Приморского края, конечно, нельзя назвать нормальным явлением. И уж тем более подобные проделки учеников не должны повторяться, но огульно делать виноватой только учительницу, тоже неправильно и нечестно. Ведь, помимо школы, еще есть семья, общество и, наконец, интернет, влияющие на формирование личности", — заявила РИА Новости Вторыгина.

По мнению парламентария, ситуация гораздо более серьезна и многогранна. Как отметила Вторыгина, школа должна более масштабно и внимательно относиться и к воспитанию учеников, и к образовательному процессу.

"И ее забота должна выражаться во всем, в том числе в доступности кружков и спортивных секций, но главное — школа должна нести в себе любовь к детям. Только в этом случае дети перестанут "испытывать" педагогов на прочность, бросая им вызов по любому поводу", — заключила депутат.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
igor nigarb
Как остановить если мат в конце стихотворения!
Да и вообще запретить детям читать Пушкина, Маяковского, Есенина!
Понятно было бы если бы она цитировала Афанасьева или Баркова. Но Маяковского! А то дети не знают слова на букву Б.
18:32
09.02.2018
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