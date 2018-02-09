В ГД отреагировали на чтение ученицей матерного стиха в приморской школе

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает неправильным винить только учительницу в ситуации с прочтением стихотворения Владимира Маяковского, содержащее нецензурные выражения.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с чтением стиха школьницей на уроке. Ее снимали одноклассники. Отдел образования Ольгинского района Приморья начал проверку по данному факту, его глава заявила, что педагог должна была остановить чтение стиха, но не сделала этого. Девочка будет ходить к психологу, также ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на контроль. Позднее представитель краевой администрации сообщил РИА Новости, что власти Приморья не видят причин увольнять учительницу.

"Произошедшее в школе Приморского края, конечно, нельзя назвать нормальным явлением. И уж тем более подобные проделки учеников не должны повторяться, но огульно делать виноватой только учительницу, тоже неправильно и нечестно. Ведь, помимо школы, еще есть семья, общество и, наконец, интернет, влияющие на формирование личности", — заявила РИА Новости Вторыгина.

По мнению парламентария, ситуация гораздо более серьезна и многогранна. Как отметила Вторыгина, школа должна более масштабно и внимательно относиться и к воспитанию учеников, и к образовательному процессу.

"И ее забота должна выражаться во всем, в том числе в доступности кружков и спортивных секций, но главное — школа должна нести в себе любовь к детям. Только в этом случае дети перестанут "испытывать" педагогов на прочность, бросая им вызов по любому поводу", — заключила депутат.