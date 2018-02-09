СК заинтересовался ситуацией с квартирным вопросом сирот в Туве

КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ситуации с предоставлением жилья 30 сиротам, которые устроили акцию протеста в тувинском агентстве по делам семьи и детей, и их задержанием, сообщает СУСК республики.

Ранее местные СМИ сообщали, что несколько сирот в ночь со вторника на среду переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в Кызыле. Они требовали от чиновников ускорить строительство квартир для них, а на время строительства обеспечить благоустроенным временным жильем. В правительстве республики сообщили, что протестующие были задержаны.

Пресс-секретарь главы Тувы заявила, что этим сиротам предлагалось несколько вариантов благоустроенного жилья, но они отказались. По ее словам, "все это было более похоже на спланированную акцию". Глава Тувы Шолбан Кара-оол в свою очередь сообщил, что поручил омбудсмену защитить участников акции.

"По факту обращения 30 совершеннолетних граждан, относящихся к категории "детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в агентство по делам семьи и детей Республики Тыва с требованием о предоставлении жилья в соответствии с федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также по факту доставления тринадцати сирот в УМВД Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц республиканского агентства на наличие признаков преступления, предусмотренного статьи 293 УК РФ (Халатность).