Власти Тверской области рассказали об условиях содержания ездовых собак

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Ездовые собаки на частном подворье в деревне Гущино Тверской области, которых зоозащитники призывают изъять у хозяина за якобы жестокое обращение, на самом деле содержатся надлежащим образом, их кормят регулярно и в достаточном объеме, сообщило в пятницу правительство Тверской области.

В среду СУСК РФ по региону сообщило о начале проверки информации СМИ о жестоком обращении и плохих условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино Волокского сельского поселения Андреапольского района Тверской области. СМИ отмечали, что хаски, маламуты и метисы якобы содержатся на частном подворье без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода. Первыми тревогу забили зоозащитники, разместив в интернете петицию с просьбой изъять ездовых собак у владельца подворья Николая Рудакова. На данный момент петицию подписали более 100 тысяч человек. Глава Волокского поселения Иван Крылов рассказал РИА Новости, что, по его мнению, многие собаки на подворье действительно находятся в "плачевном состоянии", но ветслужба нарушений не выявила.

Правительство Тверской области сообщило, что в связи с многочисленными обсуждениями в СМИ ненадлежащих условий содержания собак в деревне Гущино и.о. первого заместителя регионального министра природных ресурсов и экологии Олег Ананьев в четверг провел выездную проверку. В выезде участвовали также сотрудники госинспекции по ветеринарии и представители СМИ.

"Владелец питомника находился на месте и показал условия содержания собак. В ходе осмотра установлено, что собаки, в основном породы хаски и маламут, в количестве 130 особей содержатся надлежащим образом. На каждую собаку есть ветеринарный паспорт, в котором есть отметки о ветеринарном осмотре и прививках", — говорится в сообщении.

"Время проверки совпало со временем кормления, и по поведению собак было видно, что их кормят регулярно и в достаточном объеме", — отмечают власти.

Проверяющие также удостоверились, что на территории питомника находится склад с запасом корма примерно на две недели.

"Содержатся собаки в разных местах по половому признаку, есть отдельный вольер для щенков. На собаках гладкошерстных пород одеты попоны. По словам местных жителей, ежедневно несколько раз в день собак выгуливают и с ними проводятся занятия по езде в упряжке", — говорится в сообщении.

В настоящий момент ситуация находится на контроле у минприроды Тверской области, запланированы дополнительные проверки, по результатам которых будет дана окончательная оценка деятельности питомника.