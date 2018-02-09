В Пятигорске состоялся полуфинал кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. 9 февраля состоялся очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске, сообщают организаторы.

В нем приняли участие студенты СКФО из Ставропольского края, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан, которые показали наилучшие результаты в отборочном этапе.

Руководители органов власти региона выступили с приветственным словом перед участниками. Гости подчеркнули, что страна заинтересована в молодых перспективных управленцах и руководители организаций будут активно наблюдать за ходом соревнований и их результатами. Также было отмечено, что молодые руководители необходимы не только в органах государственной и муниципальной власти, но и в бизнес-структурах — это послужит залогом перспективного развития региона в целом.

По результатам соревнований в Пятигорске десять представителей Северо-Кавказского федерального округа, которые показали наилучшие результаты, поедут в Москву на всероссийский финал кубка.

Цель кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" — выявить студентов, обладающих управленческим потенциалом, и создать условия для развития их компетенций. В рамках соревнований участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.